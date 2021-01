Furto di tavole da snowboard al White House Prato Nevoso: 21enne ligure a processo

Scattata la denuncia per furto, tre di loro hanno già definito propria posizione: uno ha scelto di patteggiare 6 mesi e 400 euro di multa, altri due hanno ottenuto la messa alla prova, mentre il quarto di loro, A.B., ha scelto il rito ordinario e ora si trova sotto processo. Vittime dei furti è stata una coppia di turisti tedeschi, che dalla Germania si erano presentati in aula a testimoniare, e il marito della proprietaria del White House. Nell'udienza del procedimento a carico di A.B., tenutasi lunedì, è stato sentito come testimone l’inquirente intervenuto quel giorno.

“Mi avevano avvertito che era stato perpetrato un furto alla White House da quattro soggetti. La baita era all'incirca 400 metri sopra alla conca in cui si trovavano i poliziotti. Sulla pista 1 sono stati fermati due giovani, con le tavole rubate al marito della titolare del locale e al tedesco, mentre A.B. e un altro, si trovavano sull'altra pista ma senza snowboard. Il tedesco era riuscito a recuperare la tavola della fidanzata rincorrendo A.B. e il suo amico. Dalla denuncia sembra che le tavole fossero state prese da A.B. e il suo ‘complice’ e, successivamente passate agli altri: si parlava di un ragazzo con i pantaloni color senape come l’imputato e uno con la giacca rossa, l’amico”.

Presente in aula, anche il marito della proprietaria del White House che ha sporto denuncia: “Ho ricevuto una chiamata da mia moglie che mi avvertiva di allertare la polizia perché due ragazzi erano scappati con le tavole dal locale. Io non ho visto chi sia stato”. Ad aprile, la discussione.