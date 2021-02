Strane telefonate da fantomatici operatori di servizi, il comune di Carcare alla cittadinanza: “Occhio alle truffe”

Attenzione alle truffe. Questo l’allarme lanciato dal comune di Carcare. “Alcuni concittadini nella giornata di ieri, hanno segnalato agli uffici municipali di aver ricevuto strane telefonate da fantomatici operatori di servizi privati e pubblici - spiegano dal comune - Molto probabilmente sono principi di tentativi di truffe finalizzati a introdursi nelle abitazioni private con le più varie scuse”.

Il comune invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione: “In questo periodo dell'anno nessun dipendente comunale o azienda per conto del comune sta eseguendo servizi porta a porta. In caso di dubbi, non esitate a chiamare le forze dell’ordine al numero di emergenza 112”.