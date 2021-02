E' stato lanciato l'allarme intorno alle 12.00 per un incidente avvenuto ad Albenga in via del Cristo.

Ad essere coinvolte un'auto e uno scooter e ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo, un ragazzo di 14 anni.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e della Croce Bianca di Albenga che hanno trasportato il giovane, con una frattura ad una gamba, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.