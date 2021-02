Aree gioco a Savona, Santi: "I primi a fare un intervento radicale, precedenti amministrazioni non avevano a cuore i bambini"

"In merito al disastro delle aree gioco era presente da decenni, siamo stati i primi a fare un intervento radicale nonostante abbiamo fatto passare da 98 milioni a 58 milioni 747mila il debito del comune".

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ha deciso di rispondere alla lettera sulla condizione delle aree gioco per bambini a Savona (leggi QUI), specificando alcuni aspetti e indicando gli interventi effettuati dall'amministrazione.

"L'assunzione di responsabilità questa amministrazione se l'è presa a differenza delle precedenti. Quando ci siamo insediati ci siamo resi conto che in via Verdi i soffitti erano pericolosi e quindi li abbiamo fatti immediatamente sistemare e quando abbiamo reperito le risorse li abbiamo fatti rifare completamente. In via San Lorenzo mancavano le scale antincendio, quindi le precedenti amministrazioni tenevano i bambini non a norma. Loro non li avevano a cuore, abbiamo messo apposto situazioni negli edifici scolastici che perduravano da anni" ha proseguito Santi.

Il comune, come specificato dall'assessore, è intervenuto per il rifacimento dei controsoffitti della scuola di via Verdi a Villapiana con 400mila euro. 88mila euro invece per il ripristino e la sostituzione nelle aree gioco del Prolungamento-corso Colombo, i giardini di Zinola - via Brilla, i giardini San Michele - corso Vittorio Veneto; via Verdi, via Trincee e via Bruzzone.

1 milione e 783mila euro invece sono stati stanziati per la riqualificazione delle scuole De Amicis.

"I giardini sono stati nastrati perché è ancora in corso una pandemia, nel momento in cui il Governo ci chiedeva la sanificazione ogni giorno, più volte al giorno non potevamo permettercela, proprio per il debito che ci hanno mollato quelli di prima e che noi abbiamo ridotto" ha continuato l'assessore savonese.

"Sono stati già ordinati nuovi giochi e verranno rimossi nei prossimi giorni quelli ammalorati. Una triste polemica, pretestuosa e avvilente, in quanto chi scrive è a conoscenza di tutto e quale cifre sono state stanziate" conclude Pietro Santi.