Mattia Villardita, lo "Spider Man in corsia", ospite dello show "A ruota libera" su Rai Uno

"Da zero a 19 anni di età ho trascorso gran parte della mia infanzia e della mia adolescenza al Gaslini e ho dovuto subire sette interventi a una gamba per una malformazione. Esprimo tutta la mia gratitudine all'equipe medica e alla mia famiglia per la vicinanza, le cure e l'affetto che ho avuto. Ma in quegli anni avrei pagato per vedere uno Spider-man entrare dalla finestra nella mia corsia d'ospedale".

Sono parole di Mattia Villardita, lo "Spider Man in corsia" e ora anche Cavaliere al Merito della Repubblica, ospite in questa ultima domenica di gennaio nello show contenitore "A ruota libera" su Rai Uno.

Intervistato dalla bellissima e brava Francesca Fialdini, Villardita tiene fede al titolo del programma e va veramente "a ruota libera": si racconta come un libro aperto, dai ricordi delle prime volte che portava un sorriso ai bambini ricoverati nelle corsie d'ospedale a Savona, all'emozione di un Cavalierato vissuto a soli 27 anni di età, fino allo splendido rapporto con i genitori e alla passione per la musica, per Vasco Rossi in particolare. E, alla fine dell'intervista, si commuove ed esplode in un pianto liberatorio quando in collegamento appare la madre che gli dice: "Mattia, siamo orgogliosi di te".