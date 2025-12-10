Alassio, Footgolf benefico pro AIRC: dalla Serie A alla sabbia per la festa dell’Epifania

Preparatevi a tirare fuori le calze della Befana: il 6 gennaio, l'Epifania ad Alassio non è solo dolci e carbone, ma è soprattutto Footgolf benefico. Sulla sabbia della Baia del Sole, nei pressi del molo Bestoso, torna l'appuntamento più atteso e solidale dell'inverno ligure, una kermesse che unisce l'amore per il calcio, il divertimento e l'impegno per la ricerca AIRC. L'aria è già frizzante di attesa, e i primi nomi che spuntano fuori dal cappello dell'organizzazione (Eccoci di Alassio e Comune) promettono uno spettacolo di alto livello o almeno di altissimo spirito goliardico.

Il parterre, come sempre, è un mix esplosivo di sport, spettacolo e solidarietà. A dare il calcio d'inizio, figurato e reale, ci saranno tre volti noti: la showgirl Simona Tagli, il comico mito Enrico Beruschi e l'ex campione Beppe Dossena. Un duo che garantisce subito l'atmosfera scanzonata che da anni rende unico l'evento.

Tra le new entry sul campo di sabbia, non mancano le sorprese: il noto attore Mario Zucca che si unisce alla brigata per una giornata all'insegna del buon umore. E non dimentichiamo l'ospite d'onore e motivazione principale della giornata: la ricercatrice AIRC alassina Irene Caffa, che non solo scenderà in campo come giocatrice, ma ricorderà a tutti l'importanza della causa.

Ma il Footgolf di Alassio è prima di tutto un raduno di leggende. Saranno immancabili le "Vecchie Glorie" che, anno dopo anno, dimostrano un attaccamento straordinario all'evento. Troviamo nomi che fanno la storia del calcio e dello sport italiano come Cravero, Di Chiara, Pizzi, Giandebiaggi, Eranio, Onofri, Fuser, Bortolazzi, Monelli, Carrera, Santin, Albrigi, Canuti, e i grandi del ciclismo come Bugno e Chiappucci. Insieme a loro, volti affezionati come Luana Borgia e tanti altri, pronti a cimentarsi nelle 12 buche tracciate sulla spiaggia.

Marco Dottore dell’agenzia Eccoci riassume perfettamente lo spirito della giornata: «È una grande festa popolare e solidale in un'atmosfera spettacolare. È il modo più divertente per iniziare l'anno, facendo del bene». La data da segnarsi sul calendario è il 6 gennaio per assistere a un evento unico dove l'errore è concesso, la risata è garantita e ogni tiro in porta è un piccolo passo avanti per la ricerca AIRC.