Tovo San Giacomo, restyling per numerose strade comunali: al via i lavori di asfaltatura

"Oggi iniziano i lavori di asfaltatura lungo numerose strade comunali: l'intervento durerà almeno due settimane e interesserà molti punti del territorio". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, sul proprio profilo Facebook.

"Tali lavori creeranno qualche disagio soprattutto nella viabilità e specialmente in alcune strade: sarà posta idonea segnaletica di divieto di sosta oltre che di divieto di transito durante il lavori - prosegue Oddo - Il progetto realizzato dal geom. Nicola Bianchi, coadiuvato dal nostro UTC, oltre agli asfalti veri e propri preceduti dalla fresatura, prevede anche interventi più 'minimali', ma non per questo meno importanti. Inoltre in alcune zone sarà steso uno speciale asfalto antiskid drenante per limitare lo scivolamento delle vetture".

"Le principali strade interessate dai lavori saranno: Via G.B. Accame (scuole, Baden Powell, incrocio via Ferro); Via Giorni; Via Crescia (borgata, incrocio via Terra Molino); Via Madonna della Neve (fra la Cappella e la parte alta); Via Lavrio (zona cimitero); Via Portio (parte alta); Via Giorni Santarò (parte alta); Via Rocca; Via Fregoso (curve)" conclude infine il primo cittadino.