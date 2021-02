Finale, code tra Borgo e Marina per i lavori all'acquedotto: chiuso il ponte di ferro

Traffico intenso in mattinata tra Finalborgo e Finalmarina sulla principale direttrice del transito veicolare, ovvero via Dante, dove si stanno svolgendo alcune lavorazioni alla rete idrica.

Una situazione di criticità straordinaria per la quale l'amministrazione ha preso una altrettanto eccezionale misura: "Per dare maggior sfogo al traffico di via Dante abbiamo scelto di chiudere al transito il ponte di ferro che collega la Sp490 alla via" spiega il vicesindaco Guzzi.

La scelta operata permetterà infatti di evitare i rallentamenti dovuti al semaforo che si trova proprio all'incrocio con l'immissione dalla provinciale.

"I lavori dovrebbero terminare in giornata o domani, quindi si tratta di una soluzione che sicuramente sarà in vigore per quest'oggi e forse per le prossime ore, in concomitanza con l'avanzamento del cantiere" aggiunge Guzzi.

Chi da Calice, Perti, Gorra o Finalborgo (lato accessi di ponente) vorrà raggiungere la costa dovrà quindi proseguire sulla Sp490 fino allo svincolo dell'ex Piaggio sulla via Aurelia. E viceversa.