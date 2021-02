Il maresciallo dei carabinieri Pier Paolo Caria nominato Cavaliere dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

Il prefetto di Savona Antonio Cananà, unitamente al sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra e al Comandante Provinciale dei carabinieri di Savona, col. Federico Reginato, ha consegnato questa mattina, al maresciallo Pier Paolo Caria, il diploma di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” .

Sottufficiale dell'Arma, il maresciallo Caria presta servizio presso l’aliquota operativa della Compagnia di Alassio. Nel corso della carriera militare è stato insignito delle seguenti benemerenze: 22/05/2001 medaglia commemorativa per avere prestato soccorso a popolazione colpita da calamità naturali; 14/04/2004 croce d’argento per 16 anni di anzianità di servizio militare; 22/12/2006 medaglia europea di servizio di difesa e sicurezza “Althea Eufor Bosnia – Erzegovina” (missione dell’Unione Europea, su mandato delle Nazioni Unite per sostenere le autorità della Bosnia-Erzegovina nel mantenimento di un ambiente sicuro e protetto); 03/07/2008 medaglia commemorativa NATO per la missione nei Balcani.

A latere della carriera militare, il maresciallo Caria è impegnato in attività di volontariato presso la Croce Bianca di Albenga e quale donatore di sangue, presso la sezione A.V.I.S. di detto comune. Inoltre, è iscritto al gruppo volontari di Protezione Civile di Villanova d’Albenga. Per tale attività, nel 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli ha concesso l’attestato di pubblica benemerenza a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse all'emergenza sisma occorso in Abruzzo nell'anno 2009.

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid.