Coronavirus, in Liguria 233 nuovi positivi: 25 nel savonese

Anche oggi, seppur di poco, continua a calare il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. A fronte di 3.783 test molecolari (da aggiungere anche i 2.737 antigenici) sono risultati positivi in 233, ovvero uno ogni 16,23 pari al 6.16%.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 25. Nell'imperiese sono stati 85, a Genova 60 e a Spezia 63. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 27 i morti segnalati per Covid, dal 16 dicembre ad oggi, dei quali sei all'ospedale San Paolo di Savona: una donna ed un uomo, rispettivamente di 93 e 80 anni, deceduti il 30 gennaio; due donne, di 83 e 99 anni, decedute il 31 gennaio; una donna di 77 anni deceduta il 1° febbraio ed un uomo di 69 anni deceduto il 2 febbraio.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 829.405 (+3.783)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 46.897 (+2.737)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 70.288 (+233)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.357 (-4)

Casi per provincia di residenza

Imperia 957 (+28)

Savona 1.098 (-9)

Genova 2.264 (-38)

La Spezia 775 (+14)

Residenti fuori regione o estero 107 (-)

Altro o in fase di verifica 156 (+1)

Totale 5.357 (-4)

Ospedalizzati: 705 (+11); 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 117 (+6); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (+1); 7 (-3) in terapia intensiva

San Martino - 162 (-9); 24 (+1) in terapia intensiva

Galliera 59 (-1); 1 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 78 (+7); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 43 (+2); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 146 (+5); 7 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.734 (+43)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 61.533 (+210)

Deceduti: 3.398 (+27)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.107 (+142)

Asl 2 - 856 (-51)

Asl 3 - 1.197 (+87)

Asl 4 - 294 (-105)

Asl 5 - 981 (+6)

Totale 5.435 (-79)

Dati vaccinazioni 3/2/2021 ore 16

Consegnati: 79.240

Somministrati: 65.366

Percentuale: 82%

Asl 1 - 8.800 dosi effettuate; 3.378 richiami; 344 oggi

Asl 2 - 11.578 dosi effettuate; 3.895 richiami; 192 oggi

Asl 3 - 15.845 dosi effettuate; 4.669 richiami; 789 oggi

Asl 4 - 6.841 dosi effettuate; 2.712 richiami; 372 oggi

Asl 5 - 6.573 dosi effettuate; 2.352 richiami; 0 oggi

Galliera - 2.010 dosi effettuate; 542 richiami; 108 oggi

Gaslini - 3.148 dosi effettuate; 909 richiami; 150 oggi

San Martino - 7.215 dosi effettuate; 3.090 richiami; 347 oggi

O.E.I. - 904 dosi effettuate; 392 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 63.064; 22.089 richiami; 2.302 oggi