Crisi di governo: Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale

Fallita l'esplorazione affidata al presidente della Camera Roberto Fico che non è riuscito a rimettere insieme i cocci della maggioranza uscente, ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dalla sale del Quirinale, si è rivolto a tutte le forze politiche per la formazione di un Governo di altro profilo istituzionale.

Pochi minuti più tardi, il portavoce del Capo dello Stato ha annunciato la convocazione al Quirinale dell'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi per la giornata odierna alle ore 12.

Nel suo discorso, il presidente Mattarella ha elencato i motivi per cui è sconsigliato andare alle elezioni anticipate in questo momento, vista la necessità di avere subito un Governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare il Recovery Fund, la cui scadenza è aprile, la fine del blocco dei licenziamenti prevista per fine marzo, la gestione della campagna vaccinale e quello della pandemia con il rischio di nuove ondate.

"Bene ha fatto il Presidente Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso. Ora, come ha chiesto il Capo dello Stato, è il momento della responsabilità. E quando la Repubblica chiama l’unica risposta possibile è: presente!" ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"L'ex presidente della BCE vanta un curriculum d'eccezione e saprà garantire alla nazione un percorso di crescita e riduzione del debito pubblico. Ritengo possa essere la persona migliore per affrontare le grandi priorità quali il Recovery plan, unitamente alle riforme richieste dall'UE fra cui la semplificazione delle PA, della giustizia e del fisco unitamente all'organizzazione del piano nazionale delle vaccinazioni. Draghi ha l'autorevolezza per comporre un Governo tecnico nella pienezza delle sue funzioni e auspico sia messo nelle condizioni di lavorare con serenità" aggiunge il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.