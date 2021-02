Cairo Montenotte: il Comune pota la vegetazione vicina al ponte degli Aneti

Manutenzione ordinaria all'interno del fiume Bormida a Cairo Montenotte. L'intervento si concentrerà sul taglio della vegetazione all'altezza del ponte degli Aneti.

Nei giorni scorsi a causa del forte vento, alcune grosse piante in area golenale, sono state completamente (o in parte) abbattute e adesso si trovano in condizioni da poter essere trasportate da un'eventuale onda di piena.

Con l'ordinanza firmata nella giornata odierna, il primo cittadino Paolo Lambertini impegna l'area della vigilanza comunale, responsabile del servizio di Protezione civile, nel provvedere per le competenze assegnate con il personale volontario esperto nel campo, affinché venga messo in atto tale intervento volto alla riduzione del rischio idraulico.