Finale, vicesindaco Guzzi: "Gli eucalipti dell'ex Rivetti abbattuti per motivi oggettivi"

"Ogni tanto occorrerebbe maggior rispetto per professionisti competenti in materia (agronomi e tecnici comunali) che visionano, analizzano e relazionano sul Verde Urbano , ponendo la loro firma su perizie e consulenze commissionate dall’Amministrazione. Trovo assurdo criticare senza conoscere, sminuire il lavoro altrui senza informarsi".

Così l'assessore al Verde Pubblico di Finale, Andrea Guzzi, replica ai gruppi di opposizione in consiglio comunale che ieri hanno espresso la loro ferma contrarietà al taglio dei grandi eucalipti presso l'ex colonia Rivetti.

E difende l'operato della giunta: "Dal 2014 si è finalmente iniziato a censire il nostro patrimonio Verde. Dal 2015 abbiamo iniziato i monitoraggi costanti , e da allora iniziato ad investire importanti risorse per abbattere piante vetuste e/o malate per sostituirle con nuove. Mai fatto prima del 2015 in modo costante, pluriennale e programmato".

"L’amministrazione non si diverte ad abbattere gli alberi nel contesto urbano - precisa -, dispiace a tutti doverlo fare ma se lo si fa è dovuto a dei motivi oggettivi non più rimandabili"

"Nel caso specifico si è valutato e deciso di rendere sicura un'area destinata ad accogliere i nostri giovani concittadini nel futuro nuovo Parco Giochi del Borgo. Stupefacente che qualcuno possa mettere in discussione tale priorità" spiega poi Guzzi per quanto concerne l'area finalborghese, dove, verrà installato un nuovo parco giochi.

Verranno quindi piantumate "nuove alberature in sostituzione di eucalipti capitozzati anni fa, considerati a rischio (schede agronomo riviste più volte negli ultimi anni e sempre in categoria C-D) con cavità e lesioni aperte sul fusto" aggiunge il vicesindaco.

"Andiamo avanti, pensiamo al futuro con il rispetto del passato ma con la priorità legata alla pubblica sicurezza ed incolumità, soprattutto dei bambini" conclude Guzzi.