Tragedia a Tovo San Giacomo, Paolo Capone, Leader UGL: “Ennesima vittima, investire nella cultura della sicurezza”

«Un’altra vittima sul lavoro, un altro incidente intollerabile che ha causato la morte di uomo in un cantiere edile a Tovo San Giacomo nel Savonese, travolto dal crollo di una parete.

È fondamentale intervenire concretamente rafforzando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori per evitare che simili tragedie possano ripetersi. Come UGL desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia della vittima e ribadiamo con forza che continueremo a condurre senza sosta la campagna di sensibilizzazione ‘Lavorare per Vivere’, tenendo sempre alta l’attenzione della collettività verso il fenomeno delle "morti bianche”». Lo affermano in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e il Segretario Regionale UGL Liguria Francesco Zolezzi, in merito all'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un uomo di 66 anni a Tovo San Giacomo.