Il consigliere regionale Bozzano prende le difese del sindaco Giuliano: "Vado Ligure un esempio di buona amministrazione"

"Ho letto con molta attenzione le dichiarazioni emerse dalla presentazione degli ordini del giorno presso il consiglio comunale della città di Savona, in merito alla costruzione di un impianto energetico a turbogas. Le dichiarazioni del Pd sconcertano davvero e si dimostrano perfettamente in linea con il pensiero e le parole del capogruppo Sansa di opposizione in Regione Liguria". Questa la nota diramata dal consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano.

"Consideriamo lo sforzo immane che l'amministrazione comunale di Vado Ligure ha fatto in questi anni per diventare amministrazione concreta, che ha portato a casa posti di lavoro mantenendo un equilibrio vero tra gli interessi collettivi per eccellenza, rappresentati dalla tutela ambientale, dalle esigenze dell’economia, dal benessere delle persone e dal lavoro. Sarebbero state virtù da riconoscere al sindaco di Vado ed alla sua amministrazione".

"La cartina al tornasole del buon governo parte sempre dalla sinergia effettiva che le azioni di governo sanno offrire al territorio, tanto da essere scelto come luogo ove impiantare aziende, ove creare servizi, ove impiegare persone. Vado Ligure è un esempio di virtù nel senso preaccennato - conclude - Credo che Savona debba seguirne l’esempio e credo anche che, se chi ben comincia è a metà dell’opera, il Partito Democratico abbia davvero iniziato male. Brava Monica, bravo sindaco vai avanti così!".