Savona: "Santuario esiste e resiste... tutto l'anno" e chiede di non essere lasciato solo

Non essere dimenticati durante l'anno. E' quello che da anni chiedono gli abitanti del Santuario alle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo.

Questa volta hanno deciso di ribadirlo, ad amministratori e autorità in processione, in modo deciso nel giorno di maggiore visibilità, quello della festa patronale della Madonna di Misericordia che porta al Santuario centinaia di pellegrini. All'arrivo al Santuario, infatti erano ben visibili due striscioni. A sfondo rosso e con scritte bianche dicono "Santuario esiste e resiste... tutto l'anno". Lo striscione è e affisso proprio su quel ponte che, ad ogni pioggia forte, vede il Letimbro esondare e allagare strada e case. Nel secondo viene citato Cesare Pavese "Un paese vuol dire non essere soli".

"Oggi è una giornata di festa per la città e per il paese del Santuario – dice il consigliere comunale di PensieroLIbero.zero Fabio orsi – Lascerei che la richiesta di aiuto e di considerazione dei cittadini così limpida non fosse strumentalizzata da nessuno, neppure da me. Ma dice molte cose".

In questi anni gli incontri e le assemblee con i residenti si sono susseguiti, come le promesse di rilancio. Ma, a giudicare da queste testimonianze, non sono bastate.