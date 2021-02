Angelo Vaccarezza: "Disgustosi attacchi sessisti al sindaco Monica Giuliano, una piccola storia ignobile"

"Una piccola storia ignobile". Con queste parole, citando il titolo e il testo di una celebre canzone di Francesco Guccini, il capogruppo di "Cambiamo!" in Regione, Angelo Vaccarezza, riassume gli attacchi ricevuti dal sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano nelle ultime ore.

Racconta Vaccarezza: "Faccio politica da otre 30 anni.

Diverse volte non ci siamo trovati sulla stessa linea per visione diversa di idee.

Non me ne sono mai pentito.

Come il vigliacco che non riesce ad ammettere di essere nel torto alza la voce, il piccolo "uomo" quando non sa come argomentare un confronto, insulta, usa parole irripetibili, denigra.