Borghetto Santo Spirito, Federica Morabito è il nuovo segretario comunale

In seguito alla nomina della dottoressa Francesca Stella presso il Comune di Arma di Taggia, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha nominato il nuovo segretario comunale. È la dottoressa Federica Morabito che presterà servizio in convenzione tra il Comune di Tovo San Giacomo e quello borghettino, che svolgerà il ruolo di Comune capofila.

"Faccio i migliori auguri per il nuovo incarico alla dottoressa Stella e rivolgo un caloroso benvenuto da parte di tutta l’amministrazione, ringraziandola per aver accettato l’incarico, all adottoressa Federica Morabito di cui abbiamo già avuto modo di apprezzare l’ottima professionalità - ha dichiarato il sindaco Canepa - Non è stato facile gestire il Comune senza poter contare, per un tempo molto prolungato, sulla presenza costante di una figura cruciale come quella del Segretario. Ci siamo riusciti grazie all’impegno di tutti i dipendenti e di tutti i funzionari che si sono rimboccati le maniche facendosi carico della situazione".

"Rivolgo un ringraziamento a tutti loro e anche a chi ha fatto in modo che si potessero comunque svolgere Giunte, Consigli Comunali e altri adempimenti formali imprescindibili, in primis il vice Segretario dottor Enrico Tabó che ha assunto una carica pregna di responsabilità ma non retribuita e i vari Segretari che, a scavalco, ci hanno supportato tra cui la stessa dottoressa Morabito, la dottoressa Cerisola, la dottoressa Gaggero e il dottor Pizzo. Da oggi, grazie alla presenza qualificata della dottoressa Morabito potremmo portare avanti con maggior incisività gli obbiettivi che ci eravamo prefissati a inizio mandato" ha concluso infine il primo cittadino.