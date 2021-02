Deiezioni canine, il monito del sindaco di Cengio: "Sanzioni a chi non rispetta le regole, presto attivate fototrappole"

"Mi permetto di scrivere queste poche righe per chiedere la vostra collaborazione ed il vostro aiuto al fine di cercare la risoluzione di un problema, sicuramente non primario, ma importante per il vivere quotidiano, nel rispetto di un doveroso senso civico. Parlo dell’annoso problema delle deiezioni canine".

Il sindaco di Cengio Francesco Dotta ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza in merito ad un tema che molto spesso tiene banco nei comuni. Una criticità che aveva portato le amministrazioni comunali di Savona, Albissola Marina, Cairo e Alassio a firmare vere e proprie ordinanze.

"Premetto che nel corso della mia vita sono sempre stato possessore di un cane, che ho sempre trattato con il dovuto rispetto, ricevendo sempre un affettuoso ritorno. Capisco quindi le molte persone possessori di un fedele amico a quattro zampe. È palese che un cane, seppur dotato di intelligenza, necessita ovviamente di essere educato e seguito. La maggior parte dei possessori di cani rispetta ed osserva queste prerogative. Purtroppo, però, una minoranza inficia il comportamento virtuoso della maggioranza, non seguendo i propri animali e permettendo agli stessi di sporcare e lordare ogni zona del paese. Questo è un atteggiamento non più tollerabile, un atteggiamento incivile, fatto da persone che non hanno nessun senso civico e totale mancanza di rispetto nei confronti degli altri cittadini" prosegue il primo cittadino.

"L’Amministrazione ha dato severe disposizioni agli agenti della Polizia Municipale, affinché sanzionino e reprimano decisamente questi comportamenti incivili. Il sistema di videosorveglianza è stato rimodulato e tarato e presto saranno attivate delle fototrappole. Chiedo il vostro aiuto, tramite la segnalazione alla Polizia Municipale o agli uffici comunali o a qualsiasi amministratore, anche in forma anonima, di fatti anomali ed incresciosi. Dare queste informazioni non vuole dire 'fare la spia', ma comportarsi da onesto e civile cittadino, che collabora con le istituzioni, in modo corretto, nel rispetto della collettività" continua Dotta.

"Aggiungo che in questi giorni stiamo completando i lavori relativi al primo lotto delle nuove isole ecologiche, ovvero le piazzole recintate con le paratoie metalliche di colore verde, realizzate al fine di migliorare l’aspetto visivo delle stesse e di aggiungere ordine in paese. Anche in questo caso chiedo il vostro aiuto per cercare di mantenere in ordine e pulizia questi manufatti. Purtroppo constato che alcuni cittadini si ostinano a lasciare i rifiuti abbandonati e sparsi e a non suddividere in modo corretto gli stessi, vanificando in tal modo il comportamento corretto della maggioranza dei cittadini, con la diretta conseguenza dell’aumento dei costi di smaltimento. Il paese appartiene ad ognuno di noi, rispettiamolo e teniamolo in ordine come fosse la nostra casa, perché a ben pensare è la nostra casa" conclude nel suo appello ai concittadini il sindaco di Cengio Francesco Dotta.