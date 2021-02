Elezioni Savona, il Pd provinciale pronto all'alleanza con il "Patto": "Ha delineato tratti essenziali in cui si ritrovano i nostri valori"

"Il Partito Democratico di Savona è estremamente preoccupato per la condizione in cui l’amministrazione di centrodestra sta lasciando la città alla fine del suo mandato. L’amministrazione uscente e i partiti che la compongono, hanno mostrato a tutti i cittadini con chiarezza non solo di non avere una visione e un progetto credibili ma di non essere neppure in grado di affrontare le problematiche quotidiane che riguardano i cittadini. Non esiste progettualità che guardi al futuro e la città è sempre più abbandonata a se stessa, sporca e priva di manutenzione". Così, attraverso una nota stampa, la Federazione Provinciale Partito Democratico Savona.

"In questo quadro desolante, l’attuale maggioranza di centrodestra è sempre più incapace di affrontare i problemi in quanto paralizzata e spaccata non solo per contrasti fra i partiti che la compongono ma addirittura per personalismi interni agli stessi - proseguono dal Pd savonese - In questi anni a Savona ha lavorato un gruppo di donne e di uomini di diverso orientamento che hanno fondato 'il Patto', un’aggregazione che ha nella dimensione civica la propria identità ma che si rivolge anche ai partiti e ai movimenti chiamandoli a fornire un contributo per la definizione del programma e per affrontare insieme le prossime elezioni comunali. Il 'Patto', che ha come figura di riferimento Marco Russo, professionista preparato e stimato e persona limpida, onesta e determinata, ha delineato i tratti essenziali e programmatici che devono definire la visione di città, in cui si ritrovano i valori di riferimento nei quali il PD si riconosce".

"La federazione provinciale del Partito Democratico, in condivisione con l’Unione comunale e la segreteria regionale, proporrà quindi all’Assemblea provinciale che si terrà il prossimo mercoledì di procedere con un’alleanza con il 'Patto' mettendo a disposizione la propria energia, la propria competenza ed il ritrovato vigore dei circoli cittadini per sostenere e arricchire ulteriormente il progetto, senza in alcun modo metterne in discussione la dimensione civica che ne è valore e forza. Il Partito Democratico, che attraverso i propri circoli continuerà a svolgere il percorso di contributo alle linee programmatiche invita alla stessa verifica tutte le forze cittadine che ritengono fondamentale ed urgente ottenere un cambiamento rispetto all’attuale situazione, non limitandosi ad una facile critica dell’amministrazione Caprioglio ma assumendosi la responsabilità di amministrare la città, delineando lo schieramento di cittadini e di partiti più credibile e ampio possibile per dare a Savona lo sviluppo e la cura di cui ha bisogno e che merita".

"Continueremo a lavorare nei prossimi giorni perchè questa alleanza sia la più ampia possibile, condividendo i passaggi successivi con le forze e i movimenti del centrosinistra e di tutte le esperienze politiche che vogliono dare una nuova prospettiva a Savona" concludono infine dalla Federazione Provinciale Partito Democratico Savona.