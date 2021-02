Raccolta rifiuti a Savona, il vicesindaco Arecco sbotta contro la Lega: "La ricetta proposta dalla segreteria savonese non la conosciamo e non la vogliamo conoscere!"

"In relazione a quanto apparso sugli organi di stampa on line: 'raccolta rifiuti a Savona, la ricetta della Lega' (leggi QUI) relativamente al tema 'rifiuti' e richiamando la recente lettera aperta inviata ai quotidiani (leggi QUI), ribadiamo che la ricetta proposta dalla segreteria savonese non la conosciamo e non la vogliamo conoscere!". Massimo Arecco, vicesindaco di Savona, risponde in maniera perentoria a quanto affermato sul tema della raccolta rifiuti dalla segreteria cittadina della Lega (presieduta da Maria Maione) e dal gruppo consiliare del Carroccio (capogruppo Matteo Venturino).

"La dirittura morale, il senso delle istituzioni, le competenze, la passione sono gli unici principi che noi possiamo mettere in campo per il buon Governo delle istituzioni" ha infine concluso il vicesindaco savonese, ormai giunto ai ferri corti con il partito che ha rappresentato durante la sua permanenza a Palazzo Sisto.