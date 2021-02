Raccolta rifiuti a Savona, la ricetta della Lega: "Una realtà più nuova ed efficiente, senza costi e tasse aggiuntive"

"Come è noto, le scelte economiche fatte nel corso di questi ultimi quindici anni, dalla dirigenza della società partecipata ora A.T.A. s.p.a., che gestisce il servizio di raccolta e pulizia della città, hanno determinato un graduale scostamento al ribasso dello standard del servizio reso al cittadino, provocando anche notevoli disagi e rimostranze, puntualmente evidenziati dai nostri consiglieri. Trovare una soluzione è diventata una necessità ed un’urgenza per il nostro territorio". Così, attraverso una nota, la Segreteria di Savona della Lega.

"La proposta pervenuta a Palazzo Sisto dal soggetto incaricato, mostra purtroppo un solo piano d’azione che prevede sostanzialmente il mero potenziamento delle metodologie già adottate dall’Azienda in passato e mantenute ancorate oggi - proseguono gli esponenti savonesi del Carroccio - Abbiamo quindi voluto cercare nuove opportunità e verificare se esistessero oggi, alla luce delle nuove scoperte e innovazioni tecnologiche, soluzioni alternative, vere e concrete sul mercato. E le abbiamo trovate! Hanno queste caratteristiche: nessun aumento degli oneri per la P.A.; nessun aumento degli oneri per l'utente; nessuna ulteriore assunzione di personale; nessun cambio del parco veicoli; identificazione corretta e certa dell'utente; sistema aperto, polivalente ed inclusivo, che permette il conferimento anche ai non residenti e turisti, evitando abbandoni; aumento del decoro urbano; perfetto allineamento con le politiche comunitarie in relazione alla percentuale di raccolta differenziata; accesso al FESR fondo europeo per il progetto di innovazione del servizio di raccolta differenziata, con parte a fondo perduto".

"Una realtà più nuova ed efficiente esiste quindi! Senza costi e tasse aggiuntive. La nostra città può usufruire di opportunità più recenti ed innovative, senza perdere il passo rispetto ad altri territori. Inoltre le soluzioni proposte sono state individuate e sono concretizzabili restando nel nostro quadrante geografico, con aziende locali" concludono infine dalla sezione savonese della Lega.

*In allegato il "Progetto di massima per la razionalizzazione del sistema di raccolta e pulizia del sito di Savona" a cura della CAM®s.r.l.