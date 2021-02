Balneari, Vaccarezza (Cambiamo): "Siamo in attesa della risposta del Governo a 30mila piccole-medie aziende"

"Siamo in attesa di sapere se questo Governo vuole difendere una legge dello Stato, se questo governo vuole veramente dare una risposta a 30mila piccole-medie aziende e ad un milione di persone che mette il piatto a tavola perché lavorano in questo settore: un settore trainante che fa gola a molti". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo in Regione di "Cambiamo", nel corso di un video pubblicato sulla propria pagina Facebook dedicato al tema dei balneari.