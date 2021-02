Sanremo 2021, il MIU fa marcia indietro: "Si al Festival a determinate condizioni"

"Il Movimento Italia Unita #StopEuropa è favorevole allo svolgimento del Festival di Sanremo, ponendo però delle condizioni in questo momento così terribile che ha messo in ginocchio il mondo per colpa di un infame fantasma chiamato Covid-19. Anche in un periodo storico con famiglie ridotte allo stremo, che hanno perso gli affetti dei propri cari, che hanno perso lavoro e denaro, siamo sicuri che ci rialzeremo tutti con forza e necessariamente dovremo ritornare pian piano alla normalità". Si apre così la nota del Movimento Italia Unita, ma firmata anche dal gruppo "Uniti si Vince", inerente lo svolgimento dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo.