Varazze, riprendono i lavori di demolizione dei capannoni nei cantieri Baglietto

Sarà chiusa al traffico da questa mattina fino alle 18.00 di giovedì 12 febbraio l'Aurelia a Varazze, con la possibilità di utilizzare la rampa della stazione e l'Aurelia bis di via Nocelli.

Questa la decisione presa dal comune per dare il via da oggi alla ripresa dei lavori di demolizione dei capannoni nei cantieri Baglietto per la futura realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco.

Ai residenti sarà consentita la sosta gratuita nel campo sportivo Pino Ferro.

"Ho sempre detto a loro che un buon amministratore pubblico la mattina quando si sveglia deve pensare di fare il più possibile per la sua città e la sera quando va a dormire realizzare di non aver fatto abbastanza. Penso a tutto l’iter amministrativo e decisionale della caserma dei pompieri, penso alle accese discussioni fatte con il viceministro di allora, penso ai peregrinaggi al comando generale, penso alle tante conferenze di servizi dove c’era sempre qualche cosa da modificare, penso allo scetticismo dei pompieri già rassegnati a dover essere travolti dalla cultura della promessa a vita, penso ai miei collaboratori assessori, consiglieri, sostenitori che con me hanno vissuto passo dopo passo tutta la storia, penso ai dirigenti e al segretario sempre sotto pressione per cercare di fare le cose bene" dice il consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano.

"Alla fine siamo arrivati all’inizio delle demolizioni per poi andare oltre e partire con la costruzione vera e propria. Dalla regione ho dato una mano ma la più grande soddisfazione che ho avuto è la consapevolezza di aver contribuito a creare una squadra che nn si ferma mai che ha perfettamente appreso che quando si lavora per la città non si fa mai abbastanza e quindi bisogna sempre fare di più. Bravi tutti" prosegue Bozzano.