Vaccarezza sul caso-Appendino: "Responsabilità enormi gravano sui sindaci"

Scrive in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria: "Voglio iniziare la settimana con una riflessione su quanto accade nel mondo degli Amministratori dei Comuni.

Un mondo che chiede attenzione e richiede attenzioni, impegno, e tanto, tanto amore per il territorio.

La scorsa settimana, il Sindaco di Torino Chiara Appendino è stata condannata per i fatti di piazza San Carlo: il durante la finale Champions League, si scatenò il panico fra la folla a causa di uno spray urticante usato durante una rapina.

Punto primo: è fuori di dubbio che quanto accaduto è, e resterà una tragedia, il cordoglio e il dolore per questa brutta pagina di cronaca non sono l'argomento in discussione.