Gli assessori regionali Berrino e Ferro sulla Milano-Sanremo: "Lavoreremo perché attraversi più Liguria possibile"

“La Regione sta lavorando affinché la Milano-Sanremo passi su più territorio ligure possibile: il percorso ideale è quindi quello che passa da Sassello, Albisola e raggiunge Sanremo”. Così gli assessori regionali al Turismo Gianni Berrino e allo Sport Simona Ferro intervengono in merito alle tante ipotesi ventilate in questi giorni circa il tracciato della corsa ciclistica in programma il prossimo 20 marzo.

Il tema, lo ricordiamo, era già stato anticipato da Savonanews dando voce ai sindaci del territorio che vorrebbero tornare a vedere la Milano Sanremo nei propri comuni (leggi QUI).

“La gara è una vetrina importantissima dal punto di vista turistico per il Ponente perché, tramite la diretta televisiva, i telespettatori possono ammirare qualche ora della nostra Liguria – prosegue Berrino – Vista l'impossibilità del passaggio sul Turchino la soluzione è appunto quella di far passare la gara sull'Aurelia da Albisola in tutta la provincia di Savona, farla transitare dai tre capi storici prima di Imperia (Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta) e concluderla nella Città dei fiori”.

“La Milano-Sanremo è una superclassica del ciclismo, è una delle cinque gare ‘monumento’ internazionali del ciclismo, è la gara di Girardengo, è l’eterna sfida di Coppi e Bartali, evoca grandi nomi del ciclismo italiano come Saronni, Moser, Cipollini sino ad arrivare a Nibali – commenta l’assessore Simona Ferro – la Milano-Sanremo fa parte della Liguria ed è uno degli appuntamenti che mostra al mondo intero le peculiarità della nostra stupenda regione. Pur senza il percorso classico la Milano-Sanremo deve comunque interessare gran parte della Liguria”.