Servizi Ambientali, la presidente Balbo prende le distanze: "Non vi era la necessità di fornire quei dati"

In merito alla recente "querelle" tra il Comune di Borghetto Santo Spirito e la Servizi Ambientali, prende la parola la presidente Barbara Balbo, con una nota indirizzata alla nostra redazione.

"Quale presidente della Servizi Ambientali prendo le distanze da quanto dichiarato dall'amministratore delegato.

Aldilà della normativa vigente in materia di privacy ritengo non vi fosse la necessità di fornire dati di questo tipo per l'espletamento del mandato del Consigliere comunale.

Sarebbe stato sufficiente comunicare dati "aggregati" comune per comune, senza il rischio di violare la privacy di nessuno. Ho provveduto a segnalare l'accaduto al nostro responsabile della privacy affinché valuti la situazione ed a fare quanto in mio potere per evitare la divulgazione degli stessi".