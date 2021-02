"In 12 anni +49% mortalità": in aula al processo Tirreno Power lo studio del Cnr

Un eccesso di mortalità del 49% nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti. Questo il dato emerso oggi in Tribunale a Savona nel corso del processo legato alla centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

Ad essere ascoltato questa mattina come testimone delle parti civili lo statistico ed epidemiologo presso l'istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa Fabrizio Minichilli, che si occupa di tecnologia ambientale e clinica dal 2002, autore nel 2019 di un articolo sulla rivista scientifica Science of the Total Environment che ha origine da uno studio commissionato dalla Regione Liguria nel 2017 e che aveva come obiettivo indagare sugli inquinanti atmosferici della centrale vadese e rischio di ricovero e mortalità.

Minichilli aveva lavorato come coordinatore dello studio di corte prendendo contatti con i referenti degli anagrafi di ogni comune (12 nella provincia di Savona), raccogliendo i dati sanitari sulla mortalità forniti dalla Regione Liguria.

La ricerca aveva valutato la relazione tra l’esposizione a inquinanti atmosferici emessi dalla centrale e il rischio di mortalità e ricovero in ospedale per cause tumorali e non tumorali, studiando tutta la popolazione residente dal 2001 al 2013 in 12 comuni intorno a Vado Ligure.

"Mi sono basato su uno studio di corte più avanzato della tecnologia ambientale, ho preso in considerazione le anagrafi comunali di 12 comuni e sono state ricostruite le storie dei singoli individui residenti. Concentrandomi sulle mappe degli inquinanti prodotte da Arpal e prendendo in considerazione anche altri fattori inquinanti come il porto, l'inquinamento del traffico, il riscaldamento urbano e altre fabbriche" ha spiegato l'epidemiologo e statistico.

L’area era stata suddivisa in 4 classi di esposizione a inquinanti (diversi livelli con inquinamento di crescente intensità).La relazione tra effetti sulla salute ed esposizione a inquinamento atmosferico è stata studiata per uomini e donne, confrontando ciascuna delle tre categorie con maggiore concentrazione di inquinanti con quella a minore concentrazione, tenendo conto dell’età e della condizione socio-economica della popolazione (indice di deprivazione). Per il periodo 2001-2013 erano state seguite 144.019 persone, identificate con l’indirizzo di residenza.

Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti erano stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne +49%) per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%), dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per tumori del polmone tra gli uomini (+59%).

"Le centrali per la produzione di energia alimentate a carbone rappresentano una fonte significativa di inquinanti atmosferici che impattano a livello locale e globale. Oltre alle note emissioni di biossido di carbonio (CO2), che contribuiscono al riscaldamento globale, ci sono quelle di biossido di zolfo (SO2), che sono associate a effetti dannosi per la salute” era stato specificato nello studio del Cnr.

Tirreno Power aveva già specificato, quando nel 2019 era stato pubblicato l'articolo, che "i dati teorici riproposti erano da considerarsi vecchi ed erano già stati confutati dai dati reali pubblicati nel luglio del 2018 nel documento ufficiale dell’Osservatorio salute e ambiente della Regione Liguria" (Leggi QUI).

Dopo le domande del Pm Elisa Milocco e degli avvocati difensori il processo proseguirà martedì 16 febbraio.