Riapertura punto nascite Santa Corona: il difensore civico scrive al direttore generale dell’Asl 2

All’appello dei cittadini del ponente ligure che chiedevano un intervento immediato del difensore civico regionale, per riaprire il prima possibile tutti i servizi chiusi presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è arrivata celermente una risposta chiara e forte.

"Il dottor Francesco Lalla ha scritto direttamente al direttore generale, dottor Marco Damonte Prioli segnalando tutte le richieste e preoccupazioni dettagliate dai promotori della campagna a difesa della sanità pubblica - spiegano dal comitato di cittadini per la riapertura del punto nascite del Santa Corona - Il dottor Lalla ha concluso la missiva chiedendo di tenere nella dovuta considerazione quanto evidenziato dalla nostra segnalazione e ha specificato di voler essere dettagliatamente informato sui provvedimenti che si intendono adottare in merito. I promotori apprezzano l’intervento celere e chiaro del difensore civico, nella speranza di poter essere informati al più presto dei provvedimenti urgenti che assumerà l’Asl 2 a riguardo. Ricordiamo infine che ogni giorno di chiusura, in particolare del pronto soccorso ostetrico priva il DEA di secondi livello di quella organizzazione necessaria in caso di emergenze particolarmente gravi; questa carenza e questo rischio rimane a carico di tutte le famiglie da Ventimiglia a Varazze".

Proseguono nel frattempo i preparativi per l’abbraccio in sicurezza al Santa Corona previsto per sabato 13 febbraio alle ore 10,00.

Di seguito il documento del difensore civico della Liguria: "Si sono rivolti allo scrivente alcuni cittadini che hanno costituito il Gruppo denominato 'Giù la mani dal punto nascite del Santa Corona' per evidenziare, tramite l'allegata nota, diverse criticità sorte a seguito della chiusura, dallo scorso novembre, del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, resasi necessaria a seguito del trasferimento del relativo personale nei reparti Covid. Considerando altresì che tale reparto operava come Pronto soccorso ostetrico per l'ospedale Pietrese, classificato come DEA di secondo livello, il timore degli istanti è rappresentato dal fatto che la riapertura di tale struttura sembra risultare "a rischio". Richiedo pertanto, anche nella qualità di Garante per il diritto alla salute (art. 5, comma 5°, L.R. 17/86), di tenere nella dovuta considerazione quanto evidenziato dal Comitato in questione e di essere dettagliatamente informato sui provvedimenti che si intendono adottare in merito".