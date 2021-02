Varazze: inaugurata alla “Gallery Malocello” la mostra collettiva di Pittura, Scultura e Mosaico

La “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dalle competenti autorità in tempi di pandemia da COVID-19, ha organizzato e inaugurato l’apertura questa mattina, martedì 9 febbraio 2021, la mostra collettiva di Pittura, Scultura e Mosaico, riservata ai propri soci.

L’esposizione potrà essere visitata da martedì a sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e resterà aperta fino a nuove disposizioni emanate dalle competenti autorità. Ingresso libero.

La “Gallery Malocello”, nel tempo, è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e studiosi non solo di Varazze, mentre lo slargo antistante si è rivelato location ideale per importanti manifestazioni ed eventi, anche di grande richiamo e forte impatto ai fini della promozione turistica e culturale ad ampio raggio, come l’annuale manifestazione del “Lanzarottus Day”, giornata di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, il quale, all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

L’Associazione Artisti Varazzesi, sempre disponibile a collaborare con Enti e Scuole, rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze. Un sodalizio da seguire, supportare e favorire, per agevolarne la continuità operativa nel tempo.

"Rivolgiamo un ringraziamento ai soci del gruppo artistico, i quali, con la loro passione ed impegno, hanno reso possibile la realizzazione del sogno di tanti varazzini: una Galleria d’Arte sempre aperta in Città e, soprattutto, un punto di incontro e socializzazione per le persone meno giovani" affermano da Ponente Varazzino.