Elezioni Europee, Isabela Parini sarà candidata con il Movimento 5 Stelle

Isabella Parini sarà candidata per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione nord ovest alle prossime elezioni Europee dell'8-9 giugno.

La direttrice delle Officine di Savona, varazzina, candidata due volte per il consiglio comunale di Varazze nel 2019 con la lista pentastellata e nel 2021 con la lista Varazze Domani (con una breve esperienza per 4 mesi a cavallo tra le due consiliature) e alle elezioni regionali liguri del 2020 nella circoscrizione di Savona, è risultata la ligure più votata nell secondo turno di votazione delle proposte di autocandidatura per la composizione delle liste circoscrizionali del MoVimento alle prossime elezioni per il Parlamento Europeo.

La composizione definitiva delle liste sarà comunque resa pubblica al termine della consultazione del 26 aprile.

"230 volte grazie. Care amiche e cari amici, sono risultata la più votata di tutta la Liguria, ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato e prometto il mio massimo impegno per far conoscere ai cittadini il nostro programma - ha detto Isabella Parini - Spero di poter portare avanti le nostre battaglie anche dentro al Parlamento Europeo".