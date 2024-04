Varazze, riapre totalmente Lungomare Europa dopo la frana del 3 marzo

E' stato ufficialmente riaperto nella sua interezza Lungomare Europa a Varazze grazie alla messa in sicurezza provvisoria del tracciato dopo la frana dello scorso marzo che si era verificato nei pressi della Baia dei Pescatori.

"Obbiettivo della riapertura del percorso entro il 25 Aprile raggiunto. Questo intervento, rapido ed efficace, consentirà di poter affrontare la prossima stagione estiva con tutta la passeggiata nuovamente fruibile al pubblico spostando così l'intervento di messa in sicurezza definitiva, che necessita di autorizzazioni tecnicniche specifiche per la presenza di vincoli di tutela ambientale e idrogeologica, nel prossimo autunno senza interferire con la stagione turistica - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Firmata questa mattina l'ordinanza di revoca della chiusura che indica, come sola prescrizione a favore di sicurezza, la chiusura della porzione di tracciato interessato in caso di Allerta metro arancione o rossa".

"Le progettualità necessarie per realizzare la sistemazione definitiva con reti a protezione e contenimento delle frane necessitava di un periodo di autorizzazione più lungo nel mese di giugno con i lavori effettuati a luglio con tutte le difficoltà che ci possono essere per reperire i materiali per effettuare i lavori e non potevamo permetterci di tenere il tracciato chiuso" ha proseguito il primo cittadino varazzino.