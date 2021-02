Ospedale Albenga, Grande Liguria: "La Regione deve chiarire quali sono i progetti sulla sanità savonese"

"Grande Liguria non è contraria alla sanità privata così come non è a favore a prescindere della sanità pubblica, noi come d'altronde tutti i cittadini desideriamo una sanità che funzioni bene. Tutto ciò premesso, ci domandiamo cosa significhi da parte delle minoranze di centrodestra il documento a favore del mantenimento dell'ospedale pubblico ad Albenga" commenta Oriana Bobone, responsabile albenganese Grande Liguria.

"Ricordiamo a noi stessi e a tutti che la precedente amministrazione regionale e in particolare l'assessorato alla sanità gestito dalla Lega aveva come programma sanitario la privatizzazione dell'ospedale di Cairo e proprio di Albenga, per cui facciamo fatica a capire, si presentano documenti in favore del pubblico quando la Regione sempre amministrata dalla stessa maggioranza e dagli stessi partiti presumiamo abbia ancora in mente la privatizzazione del nosocomio albenganese se per caso avessero cambiato idea, cosa ormai di moda nella politica, sarebbe importante saperlo".

"Per cui pur apprezzando il tentativo dei consiglieri comunali riteniamo che dalla Regione sia venuto il momento di chiarire quale progetto ha sulla sanità in provincia di Savona" conclude.