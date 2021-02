Calice, Alberto Marino è il nuovo segretario comunale (FOTO)

Il dottor Alberto Marino è in nuovo segretario comunale di Calice Ligure. Prende il posto della dottoressa Federica Morabito che ha recentemente assunto l’incarico nel comune di Borghetto, mantenendo la convenzione con Tovo San Giacomo.

"L’amministrazione comunale è lieta di dare il benvenuto al dottor Alberto Marino, nuovo segretario comunale - spiega il sindaco di Calice Alessandro Comi - La convenzione in essere invece con il nuovo segretario comunale vede il coinvolgimento dei comuni di Toirano (capofila) e Stellanello, oltre ovviamente a Calice Ligure".

"Auguriamo ad entrambi un buon lavoro nei rispettivi comuni, ringraziamo la dottoressa Morabito per il lavoro svolto e il dottor Marino per aver scelto il nostro comune come sede di questa sua nuova collaborazione" conclude il sindaco.