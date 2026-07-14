Ceriale incontra la scrittrice Andreea Simionel alla Biblioteca civica la presentazione del suo romanzo "La ragazza d'aria"

Prosegue il calendario culturale estivo promosso dal Comune di Ceriale attraverso la Biblioteca civica "Agostino Sasso". Mercoledì 15 luglio alle 18, la Sala Polivalente "Francesco Fizzotti" ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna "Aperitivo d'Autore", con la presentazione del romanzo "La ragazza d'aria" (Rizzoli) della scrittrice Andreea Simionel.

L'iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica – Assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale – in collaborazione con Mondadori Bookstore Loano, offrirà al pubblico l'opportunità di incontrare una delle autrici più interessanti della nuova narrativa italiana e di approfondire i temi al centro della sua ultima opera.

Con "La ragazza d'aria", l'autrice propone una storia intensa e profondamente umana, caratterizzata da una scrittura essenziale e incisiva. Il romanzo affronta temi universali come l'identità, il rapporto con il proprio corpo e con lo sguardo degli altri, la fragilità e la capacità di resistere alle ferite della vita. Al centro della narrazione, emergono anche il legame tra sorelle, il potere salvifico della lettura e la possibilità di ritrovare la luce anche nei momenti più difficili.

L'opera ha già riscosso un importante successo internazionale: i diritti di traduzione sono stati infatti acquistati in Germania, Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Ungheria e Romania, a conferma dell'interesse suscitato dalla scrittura di Andreea Simionel anche oltre i confini nazionali.

Nata in Romania nel 1996 e trasferitasi a Torino all'età di undici anni, Andreea Simionel si è imposta all'attenzione del panorama letterario nazionale grazie ai suoi racconti, pubblicati su importanti riviste come Altri Animali, Verde, l'inquieto e Nazione Indiana. Il romanzo d'esordio "Male a est" (Italo Svevo, 2022) è stato accolto con grande favore dalla critica, che l'ha indicata come una delle voci più promettenti della sua generazione.

L'ingresso è libero. Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale nell'ambito della formula "Aperitivo d'Autore".