Consiglio regionale, aria condizionata in tilt: seduta sospesa per un’ora

Seduta sospesa per circa un’ora, questa mattina, in Consiglio regionale a causa di un problema all’impianto di condizionamento dell’Aula Sandro Pertini.

Il sistema non era entrato in funzione all’avvio dei lavori e, complice anche la struttura dell’aula, interrata e priva di finestre, la temperatura è rapidamente diventata poco sostenibile per consiglieri, assessori e personale presente.

Dopo il voto su un primo provvedimento, su indicazione del presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, l’aula ha accolto la proposta di sospendere temporaneamente la seduta per consentire ai tecnici di intervenire sull’impianto e riportare la sala a condizioni climatiche più adeguate.

Già in apertura dei lavori, vista la situazione, lo stesso Balleari aveva autorizzato i consiglieri a togliersi la giacca.

Il problema al sistema di condizionamento arriva a pochi giorni da un altro episodio avvenuto sempre all’interno del palazzo di via Fieschi: nell’ufficio del consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo era infatti crollata una parte del controsoffitto, in seguito alla rottura di un tubo collegato all’impianto dell’edificio.