Pietra Ligure, musica, comicità e solidarietà: tutto pronto per la grande serata di beneficenza in Piazza San Nicolò

Tutto pronto per quello che sarà un evento all'insegna della musica, della comicità e della solidarietà. Appuntamento venerdì 17 luglio, alle 21.30, in Piazza San Nicolò a Pietra Ligure, dove andrà in scena la Grande serata di beneficenza promossa dalle associazioni Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV. L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi a sostegno dei progetti solidali portati avanti dalle due realtà del territorio.

A condurre l'evento sarà Mario Mesiano, che accompagnerà il pubblico in uno spettacolo ricco di intrattenimento. Ospite d'onore della serata sarà il comico Gianpiero Perone, volto noto della comicità italiana grazie alle partecipazioni a programmi di successo come Zelig e Colorado: tra i personaggi più celebri del suo repertorio figura il "Principe Cacca", che negli anni ha conquistato anche il pubblico più giovane.

Protagonista sarà anche la musica con il Gran Concerto della Babilonia Ethnic Band, pronta a far cantare il pubblico con un viaggio tra le hit più amate degli ultimi decenni attraverso un repertorio di cover, arricchito dalla presenza di alcuni ospiti a sorpresa.

L'ingresso alla manifestazione sarà a offerta libera. Chi desidera riservare un posto a sedere può ancora prenotarlo con un contributo minimo di 10 euro presso la Tabaccheria Rembado, in corso Italia 136 a Pietra Ligure, oppure inviando un messaggio WhatsApp all'associazione CRESC.I al numero 340 2567945.

L'intero ricavato della serata sarà devoluto ai progetti delle due associazioni organizzatrici, trasformando un appuntamento di spettacolo e divertimento in un'importante occasione di sostegno concreto alle attività di volontariato e ai servizi dedicati ai bambini con bisogni speciali.

“Desideriamo ringraziare gli artisti e i collaboratori che parteciperanno, che anche quest’anno hanno scelto di offrire il loro contributo gratuitamente - spiegano gli organizzatori, che esprimono soddisfazione per la grande risposta di pubblico che si prepara ad assistere allo spettacolo - tra musica, risate ed emozioni, sarà un’occasione importante per sostenere progetti dedicati ai bambini speciali. Il contributo di ciascuno può davvero fare la differenza”.