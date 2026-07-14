Finale, torna e aumenta il servizio estivo dell'operatore ecologico di quartiere: sarà attivo fino alla fine del mese di settembre

Dopo gli esiti positivi riscontrati durante la sperimentazione dello scorso anno, il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con la società partecipata SAT S.p.A., conferma anche per l'estate 2026 il servizio degli operatori ecologici di quartiere per garantire maggior attenzione alla pulizia e al decoro urbano nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Proprio in tal senso, quest'anno il servizio viene riproposto e ampliato nella sua durata: gli operatori saranno presenti sul territorio per tre mesi, da luglio a settembre, con l'obiettivo di rafforzare il presidio quotidiano nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di particolare valore storico, paesaggistico e turistico della città. L'attività si configura come servizio aggiuntivo rispetto alle ordinarie operazioni di igiene urbana già garantite dal gestore, consentendo interventi più puntuali e tempestivi nei quartieri di Finalborgo, Finalmarina, Finalpia e Varigotti, oltre che lungo il tratto del lungomare.

Gli operatori ecologici di quartiere avranno il compito di monitorare costantemente la situazione sul territorio, effettuare interventi di spazzamento e rimozione dei residui che si accumulano nel corso della giornata e garantire un supporto immediato anche in occasione di eventi pubblici e manifestazioni, ossia in quelle condizioni che determinano un aumento significativo della presenza di persone.

"Dopo il positivo esperimento dell'anno scorso, riconfermiamo la presenza in tutti i Rioni della Città dell'operatore ecologico di quartiere, al fine di garantire una verifica costante della situazione nei periodi di maggior afflusso turistico e fornire possibilità di intervento immediato - sottolinea Umberto Luzi, Assessore all'Ambiente -. La presenza fisica sul territorio fa la differenza: permette di individuare subito le criticità e di intervenire in tempo reale, prima che si trasformino in problemi di decoro o igiene urbana. Un presidio quotidiano e diffuso, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso, è la scelta più efficace per garantire una città pulita e accogliente".

Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Finale Ligure e SAT Servizi Ambientali, società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio comunale con una presenza più capillare e vicina alle esigenze del territorio e di residenti, operatori economici e visitatori.

Sottolinea infatti l'Assessore alle Società Partecipate e al Bilancio, Valter Sericano: "La collaborazione con SAT, titolare del servizio di igiene urbana nel nostro Comune, prosegue in modo collaborativo e soprattutto nel periodo estivo abbiamo chiesto e ottenuto un servizio aggiuntivo nei centri storici, che segue e migliora i passaggi effettuati per la raccolta differenziata. Chiediamo altresì, soprattutto agli utenti commerciali, una grande collaborazione nel collocare il residuo umido negli appositi contenitori".