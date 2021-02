Manutenzione straordinaria presso la piscina comunale di Cairo Montenotte. I lavori si sono resi necessari per ripristinare il sistema di automazione per la copertura della vasca, attualmente non più funzionante e precario a livello di sicurezza.

L'intervento è stato affidato alla ditta specializzata Elettroproget S.r.l. con sede a Cairo Montenotte. Importo totale quantificato in 3.782,00 euro.