Finale in lutto: scomparso prematuramente il presidente della Protezione Civile Perissuti

Si è svegliata con una notizia di quelle che mai si vorrebbero sentire la comunità di Finale.

E' infatti mancato improvvisamente e prematuramente nella mattinata, all'età di soli 63 anni, il presidente della sezione cittadina dell'AIB Protezione Civile Giuliano Perissuti.

Sotto la sua guida negli ultimi tempi l'associazione di volontariato aveva ampliato il proprio organico, riuscendo a coinvolgere molti giovani finalesi e raggiungendo risultati importanti riconosciuti a livello nazionale, come nello scorso settembre quando il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo aveva speso parole di stima nei suoi confronti durante l'inaugurazione della nuova tenda per le emergenze.

"Sono senza parole. Viene a mancare un amico piuttosto che un collaboratore, per tutto il rapporto che si era creato negli ultimi anni" commenta sgomento l'assessore Andrea Guzzi, mentre numerosi stanno giungendo i messaggi di cordoglio da tutto il mondo associazionistico finalese e non solo.

Chi lo conosceva non poteva non apprezzarne le doti non solo organizzative, ma soprattutto quelle umane. Come Emanuele Gerardi, presidente della Consulta del Volontariato: "Abbiamo cominciato insieme a creare il gruppo AIB e poi la Protezione Civile. Credeva davvero nell'unione delle forze, nello spirito del volontariato, e proprio su queste basi si era fatto promotore della Consulta. Personalmente per me è stato come perdere un fratello".