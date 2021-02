Tovo ricorda Giuliano Perissuti: "Un professionista che amava la sua missione"

"Lo ricordo con grande affetto e malinconia: era un uomo affabile e benvoluto da tutti, sempre in prima linea al fianco dei suoi ragazzi. Un professionista che amava la sua missione e che amava quello che faceva: è stato un presidente scrupoloso, autorevole, pratico. Avremmo dovuto incontrarci a breve insieme a Paolo Manca, coordinatore del locale distaccamento, e a Luciano Cesio, nostro delegato, per una riunione organizzativa e per discutere su alcuni aspetti che avrebbero riguardato l’attività sul territorio dell'Aib Protezione Civile" prosegue Oddo.