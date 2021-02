Impatto lieve tra due autovetture in via Carducci ad Albenga, tra la Regione Cantone e la Regione Prai, in prossimità della via del Cristo.

Sul posto sono intervenute le autoambulanze della Croce Rossa Alassio e della Croce Rossa Ceriale che hanno trasportato gli occupanti dei due veicoli, non gravi, per accertamenti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.