Savona, dopo il Palatrincee anche il Palacrociere ospita il "Silver Vaccine Day" (FOTO e VIDEO)

Si svolge oggi, presso il Palacrociere di Savona, la seconda giornata nel territorio savonese del “Silver Vaccine Day”, la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus per gli over 80, promossa dalla Regione Liguria.

La somministrazione dei vaccini sarà effettuata nel secondo terminal del Palacrociere, in Calata delle Vele, a seguito di un accordo sottoscritto tra ASL 2 Savonese e Costa Crociere, che ha costruito e ha in concessione la struttura portuale. L’accordo è stato promosso da Regione Liguria con il contribuito di Comune di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Capitaneria di Porto, l’Agenzia delle Dogane, la Polizia di Frontiera, U.M.A.A.F.

Nel corso delle quattro giornate del “Silver Vaccine Day” savonese, in programma il 12 febbraio al Palatrincee a Savona, il 13 febbraio al Palacrociere a Savona e il 15 e 16 febbraio all’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, saranno vaccinate in totale 1.200 persone over 80, individuate attraverso sorteggio e contattate direttamente da Liguria Digitale.

Il secondo terminal del Palacrociere continuerà ad essere utilizzato anche per le fasi successive della campagna vaccinale, che coinvolgerà progressivamente altre fasce della popolazione, diventando uno dei punti fissidi somministrazione attivati dall’ASL 2 Savonese.

Il centro di vaccinazione del Palacrociere è stato realizzato al piano terra del secondo terminal, su una superficie di circa 1.500 mq. Le persone prenotate per il vaccino potranno accedere alla struttura da due differenti entrate, una per i pedoni da Via Baglietto/Via della Calata, e l’altra per le automobili dall’entrata che conduce in area portuale. Grazie anche agli ampi spazi esterni, si prevede che il punto vaccinale del Palacrociere potrà accogliere sino a 600 persone al giorno, contribuendo in maniera efficace alla rapida distribuzione del vaccino nel territorio savonese. La ASL 2 Savonese ha sviluppato uno specifico protocollo sanitario e di sanificazione per garantire che le operazioni si svolgano nel massimo della sicurezza, e potrà contare sugli allestimenti già disponibili e utilizzati da Costa Crociere per i protocolli sanitari previsti dalla compagnia per i propri passeggeri.

L’utilizzo del terminal per la campagna vaccinale non avrà impatti sull’attività crocieristica, prevista riprendere a Savona a marzo con il rientro in servizio dell’ammiraglia Costa Smeralda, seguita progressivamente da altre navi della compagnia italiana. La somministrazione dei vaccini avverrà infatti dal martedì al venerdì, e comunque mai in presenza di navi in porto.

Il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti ha dichiarato: “L’organizzazione della vaccinazione agli over80 e, progressivamente, alle altre fasce di popolazione previste dalla campagna vaccinale, ha richiesto uno sforzo molto importante da parte di Alisa e di tutto il sistema sanitario ligure. Se siamo riusciti a farlo è anche grazie alla preziosa collaborazione di tanti sindaci e anche, in questo caso, di Costa Crociere, che ringrazio per aver messo a disposizione gli spazi del Palacrociere: è l’ennesima testimonianza del forte legame fra Costa e il nostro territorio. La somministrazione del vaccino anti Covidagli over80 renderà il virus molto meno luttuoso, con un significativo abbattimento del tasso mortalità e dei ricoveri ospedalieri. Per questo dobbiamo fare in fretta e proseguire questo lavoro di squadra per traguardare il prossimo obiettivo, ovvero arrivare ad aver vaccinato tutti i liguri con più di 80 anni entro fine di aprile o i primi giorni di maggio”.

Marco Prioli, Direttore Generale ASL2, ha dichiarato: “Ringrazio l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto di Savona, Costa Crociere e gli altri enti coinvolti per la collaborazione e la sensibilità dimostrata verso la campagna di vaccinazione. L’aver messo a disposizione il terminal crociere in tempi strettissimi dimostra come la sinergia tra enti pubblici e Costa abbia portato a dare una risposta di qualità, per la somministrazione ai nostri cittadini del vaccino anti covid, attraverso l’individuazione di un sito ottimale. Abbiamo iniziato questa fase cruciale che deve portarci a superare l’attuale criticità sociale e sanitaria indotta dalla pandemia, e il poter contare su una sede logistica quale quella del terminal ci consentirà di vaccinare tanti nostri cittadini in piena sicurezza. Ringrazio infine tutti gli operatori di ASL2, che con il loro impegno e dedizione stanno lavorando instancabilmente per combattere e prevenire il covid”.

“Costa Crociere è di casa a Savona da oltre 20 anni. Per questo, a fronte di un’iniziativa di fondamentale importanza come la campagna vaccinale, abbiamo voluto fare il possibile per dare il nostro contributo e venire incontro alle necessità delle autorità sanitarie e dei cittadini per accelerare la distribuzione del vaccino”. – ha dichiarato Mario Zanetti, Chief Commercial Officer di Costa Crociere e Direttore Generale di Costa Group Asia.

Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha dichiarato: “La forza di un legame tra un’impresa e il territorio si vede nei momenti buoni, quando migliaia di crocieristi affollano e danno colore alla città, e nei momenti difficili, quando abbiamo ospitato le navi la scorsa primavera o adesso i centri per la vaccinazione. Il mare è sempre fonte di valore per la Liguria”.

Ilaria Caprioglio, Sindaco di Savona, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Costa Crociere, unitamente ad Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di porto e Agenzia delle dogane, per aver messo a disposizione il Palacrocierein occasione della seconda fase vaccinale che si è avviata nella giornata di venerdì 12 febbraio presso il Palatrincee. In una fase così importante e delicata Costa Crociere ha, nuovamente, dimostrato la sua vicinanza alla Città di Savona”.