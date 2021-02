Automedica in Val Bormida, il PD contro il sindaco Lambertini: "Incapacità nell'affrontare il tema sanitario"

"Visto quanto riferito in consiglio comunale sabato mattina dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, e le dichiarazioni mezzo stampa, nelle quali, lo stesso, Sindaco di Cairo Montenotte dichiarava ufficiale l'arrivo in valbormida di una seconda automedica per far fronte alle emergenze su un territorio senza un punto di primo intervento e con una viabilità precaria, è arrivata oggi la puntuale smentita da parte del Direttore di ASL2 Damonte Prioli. Non possiamo che rilevare la totale confusione e l'incapacità del Sindaco Lambertini, nonché presidente del distretto socio sanitario Valbormidese nel gestire e portare avanti la gestione di una questione fondamentale come questa".

Anche il circolo del Partito Democratico di Cairo, per bocca del suo segretario Michele Di Sapia, si schiera coi suoi rappresentanti in consiglio comunale a Cairo dopo la smentita dell'azienda sanitaria sull'arrivo di una seconda automedica in Valle.

"Anche in questo caso è evidente l'inadeguatezza e l'incapacità dell'amministrazione cairese - continuano i dem valbormidesi - Sarebbe però interessante capire dal sindaco, alla luce delle dichiarazioni fatte anche a mezzo stampa, da chi abbia ricevuto le informazioni e chi abbia dato la disponibilità della seconda automedica, perché, per fare dichiarazioni di questo tipo, soprattutto in sede pubblica, dovrebbe esserne certo".