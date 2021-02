Interrogazione della minoranza: "Perché Varazze non ha un punto di vaccinazione anti-Covid?"

I consiglieri comunali Paola Busso, Massimo Lanfranco e Gianantonio Cerruti hanno depositato un’interrogazione al sindaco al fine di avere alcune informazioni sul tema delle vaccinazioni che è di prioritaria importanza ma la cui organizzazione e le tempistiche appaiono alquanto vaghe.

"In particolare abbiamo chiesto se siano stati fatti incontri con l’Asl e/o Alisa anche in merito alla possibilità di mettere a disposizione un’area o struttura per la somministrazione di vaccini, come è già stato fatto per altre città quali ad esempio Albenga, Cairo Montenotte e Finale Ligure - spiegano i consiglieri - Riteniamo infatti che Varazze, per la sua localizzazione e quale città più importante del levante savonese e terza per popolazione in provincia di Savona, abbia tutte le caratteristiche per avere anch’essa un punto di vaccinazione sul proprio territorio".

"Si è interrogato il sindaco per conoscere su come si sia provveduto a informare al meglio i cittadini, specie le persone anziane e in difficoltà in merito alle modalità per prenotare la vaccinazione - concludono - Come minoranza abbiamo ritenuto necessario richiedere queste informazioni in quanto in merito a questo fondamentale tema l’Amministrazione non si è pronunciata e ha lasciato i cittadini senza indicazioni".

I consiglieri inoltre ritengono opportuno istituire un tavolo di confronto su questo tema particolarmente rilevante per la salute pubblica e che probabilmente ci impegnerà per lungo tempo.