Le minoranze di Borghetto: "Il sindaco si inventa dei nemici e usa toni apocalittici". La replica di Canepa: "Da loro solo polemiche sul nulla"

Dichiarano i consiglieri comunali dei gruppi "In Cammino" e "Liberiamo Borghetto": "Ancora una volta il sindaco Canepa, trovandosi in difficoltà, si trova un nemico (stavolta, come spesso accade, siamo noi) e crea una polemica sul nulla, in modo da distogliere l'attenzione dei cittadini dai problemi veri. Il sindaco ci accusa, con i suoi soliti toni apocalittici, di voler difendere gli interessi di pochi: ci dica chi sono questi pochi. Se mai è chi non vuole fare chiarezza a esporsi al sospetto di voler tutelare pochi a discapito di tutti gli altri. Poi ci accusa di voler attaccare una determinata categoria economica: assurdo. Non ci interessa trovare colpevoli da mettere alla pubblica gogna.

Abbiamo detto e scritto che vogliamo solo fare chiarezza sulle cause dei problemi della Servizi Ambientali in modo da risolverli, a tutela di tutti cittadini, che hanno il diritto di pagare tariffe giuste ed eque e di fruire di un servizio efficiente e di qualità. Secondo Canepa questo auspicio significa "affossare un'intera cittadina" (nella foga di spararla più grossa che si può, spesso la logica vacilla).

Se il sindaco vuole davvero fare gli interessi del popolo (a noi non piacciono i "capi", pensiamo che gli amministratori siano cittadini scelti pro tempore dagli altri cittadini per rappresentarli), si metta a lavorare per risolvere il problema e la smetta di lanciare accuse a destra e a manca, inventandosi polemiche inutili. Le beghe politiche interne al centrodestra paralizzano ormai da anni il lavoro della Servizi Ambientali. Occorre smettere di utilizzare i problemi che ci sono per alimentare queste beghe e al contrario mettere i soggetti interessati intorno a un tavolo per trovare una soluzione.

Per questo, come abbiamo già detto, intendiamo chiedere un incontro in Consiglio Comunale con i vertici della Servizi Ambientali. Solo con il dialogo si può uscire da una situazione così complicata".

Replica il sindaco Giancarlo Canepa: "In consiglio comunale ho risposto a tutte le domande poste, proponendo anche la soluzione ad alcuni problemi che, ricordo, sono comunque in capo alla Servizi Ambientali, non al Comune. Tutto il resto è polemica sterile e inconcludente, nulla di nuovo rispetto a quanto proposto dalla minoranza in questi tre anni e mezzo.

Ormai sia io che i cittadini di Borghetto siamo rassegnati. Speriamo che prima della fine dei cinque anni almeno una proposta positiva, seppur piccola, possa arrivare. Io tifo per loro..."