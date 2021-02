Mascherina Ffp2 obbligatoria, più tamponi e lockdown nazionale: le richieste degli scienziati contro le varianti del Covid

Un nuovo, ulteriore, giro di vite per contenere le varianti del Coronavirus in Italia e la possibilità di un altro lockdown nazionale. La richiesta avanzata nelle ultime ore in un documento inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza arriva dagli scienziati dell'Italian Renaissance Team contro il Covid.

Nel documento, come riportato da Repubblica.it, gli esperti chiedono misure immediate e generalizzate in base all'analisi degli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che rivelano come le varianti del virus (in particolare quella inglese) - più contagiose rispetto a quella finora in circolazione - sia ormai diffusa su tutto il territorio nazionale. Le varianti, secondo quanto riportato nel documento, sarebbero presenti infatti «nell'88% delle regioni esaminate, con percentuali fino al circa il 60%. In circa il 20% di tutti i nuovi casi di Covid sono state individuate le varianti che risultano più infettive».

Tra i provvedimenti da adottare gli esperti chiedono di istituire l'obbligo di indossare sempre la mascherina Ffp2 in tutti i luoghi chiusi, un numero maggiore di tamponi sulla popolazione, misure restrittive di «contenimento territoriale circoscritte, chirurgiche e circostanziate», oltre a un maggior numero di vaccinazioni anti Covid. Non solo: gli esperti chiedono anche di considerare la possibilità di un nuovo lockdown nazionale, l'unico modo evidentemente ritenuto davvero efficace insieme al vaccino per eliminare il Coronavirus.