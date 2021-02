Prenotazioni vaccini anti-Covid nei piccoli Comuni, Anci Liguria: "Due i canali per prenotarsi"

"Le persone over 80 residenti o domiciliate nei Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti possono prenotare la vaccinazione anti-Covid19 attraverso due canali: seguendo il percorso organizzato direttamente dal proprio Comune, che dunque, gestisce in autonomia l'agenda delle prenotazioni; oppure, nel caso non vi sia agenda comunale, possono prenotare la vaccinazione attraverso il tradizionale canale Cup regionale". Lo fa sapere, attraverso una nota, Anci Liguria.

"La precisazione si rende necessaria a seguito della configurazione complessiva del percorso sinergico Regione Liguria-Asl-Anci Federsanità, che sta maturando in queste ore una definizione operativa di luoghi e cronoprogramma della campagna vaccinale, che vede la partecipazione di tutte le 5 Asl liguri. L'informazione è stata è stata inviata a Regione Liguria per la rettifica sul sito web" concludono dall'associazione dei Comuni.

*In allegato, il format predisposto da Anci che i Sindaci possono utilizzare per la comunicazione ai cittadini, adattabile a seconda della modalità di prenotazione prescelta.