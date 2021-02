Cambio di ruoli nella maggioranza loanese: Lettieri resta assessore, Zaccaria diventa vicesindaco

Il primo cittadino di Loano, Luigi Pignocca, ha deciso di trasferire la carica di vice sindaco da Luca Lettieri a Remo Zaccaria. Lettieri manterrà il suo ruolo di assessore comunale con i medesimi incarichi finora ricoperti.

Il sindaco Pignocca dichiara: “Le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale di Loano mi hanno imposto una riflessione rispetto alla preparazione di un percorso che fosse il più possibile lineare e lontano da ogni polemica, nel rispetto di tutte le realtà coinvolte. Ho ritenuto di chiamare accanto a me, per ricoprire l'incarico di vice sindaco, Remo Zaccaria, persona preparata, di esperienza e che gode della mia fiducia”.

“Così come accade per gli altri rappresentanti della coalizione di centrodestra che potrebbero o potranno avanzare la loro candidatura alle elezioni del prossimo mese di maggio, lascio a Luca Lettieri la libertà di organizzare in maniera più autonoma il percorso che, auspico, possa essere più collaborativo possibile fra le forze della nostra coalizione per eleggere il sindaco; elezione che sarà sicuramente espressione di un lavoro di sinergia ed esperienze differenti ma complementari al raggiungimento del risultato migliore per la città”.